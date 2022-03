Covid: Conte, ‘finalmente in campo chiaro percorso di uscita dalle restrizioni’

Roma, 17 mar (Adnkronos) – “Da aprile superiamo il greenpass rafforzato sui luoghi di lavoro. L’avevamo richiesto con forza e trasparenza al Governo: era giusto che l’allentamento delle misure partisse dai lavoratori, che già stanno soffrendo per i rincari e i contraccolpi economici del conflitto in corso”. Lo scrive Giuseppe Conte su Facebook.

“La fine dello stato di emergenza il 31 marzo, il superamento del green pass a maggio: finalmente oggi mettiamo in campo un chiaro percorso di uscita dalle restrizioni anti-Covid, ovviamente senza abbassare la guardia”, prosegue il leader del M5s.

“Due anni fa ci siamo ritrovati ad affrontare, all’improvviso, difficoltà e sofferenze che mai avremmo potuto immaginare. Senza lo sforzo comune, senza i sacrifici di tutti gli italiani, oggi non saremmo qui a ragionare della fine dell’emergenza e ad accarezzare il progetto di una definitiva ripartenza”, conclude.