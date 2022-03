Martedì, nel corso della conferenza dei sindaci, è stato approvato il Piano sanitario provinciale della Asl all’interno del quale è stabilito che a Telese Terme sorgerà una Casa di Comunità, una delle undicidella provincia di Benevento. La struttura, che dovrà essere promotrice di un modello di intervento multidisciplinare, nonché luogo privilegiato per la progettazione di interventi di carattere sociale e di integrazione sociosanitaria, così come previsto dal Recovery Plan, verrà realizzata in via Cristoforo Colombo.

