Il Comune aveva preferito disinteressarsi di questo importante faldone, in grado di modificare profondamente un pezzo di territorio a due passi dal centro. Scaduti i termini, la Provincia ha nominato un commissario ad acta per valutare, sotto un profilo tecnico, la conformità del progetto allo strumento urbanistico. Ora, il via libera.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia