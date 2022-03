Calcio: Portogallo, Leao e Rui Patricio tra i convocati per i playoff mondiali

Lisbona, 17 mar. – (Adnkronos) – Il Portogallo ha annunciato la lista dei giocatori per i playoff di qualificazione al mondiale. Tra i venticinque giocatori convocati dal ct Fernando Santos ci sono anche Rui Patricio della Roma e Rafael Leao del Milan. Il Portogallo giocherà la semifinale contro la Turchia giovedì prossimo: in caso di passaggio del turno, la prossima avversaria in finale sarà la vincente dell’altra semifinale, tra Italia e Macedonia del Nord.

In difesa spiccano i nomi di Pepe e Joao Cancelo, a centrocampo ci sono Bruno Fernandes e Bernardo Silva, in attacco Joao Felix, Diogo Jota e il capitano inamovibile: Cristiano Ronaldo. Di seguito, la lista completa: Anthony Lopes, Diogo Costa, Rui Patricio, Cedric Soares, Diogo Dalot, Joao Cancelo, Gonçalo Inacio, José Fonte, Pepe, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro, Danilo Pereira, Ruben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes, Joao Moutinho, Matheus Nunes, Otavio Monteiro, Bernardo Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes, Joao Felix, Rafael Leao.