Calcio: la Roma nei sampietrini per la Onlus Bambino Gesù

Roma, 17 mar. – (Adnkronos) – Una collezione di prodotti realizzati con gli originali sampietrini romani: la presenta la Roma insieme ad Aeterna Design. Dal 16 marzo “i tifosi avranno l’occasione di acquistare degli originali sampietrini romani, trasformati in prodotti di illuminazione e arredamento dalla società Aeterna Design -si legge in una nota sul sito ufficiale giallorosso-. Naturalmente, tutti griffati AS Roma! Realizzati in edizione limitata, i sampietrini sono in vendita in tutti gli AS Roma Store della Capitale e su store.asroma.com. L’obiettivo era quello di sviluppare una linea di prodotti premium che potesse essere apprezzata dagli amanti della romanità, mettendo insieme storia, tradizione e passione calcistica”. “Grazie a questa iniziativa, parte dei proventi derivanti dalla vendita dei prodotti sarà devoluta all’associazione Bambino Gesù Onlus, che da anni si occupa di accompagnare e sostenere l’impegno dei medici, dei ricercatori, degli operatori sanitari e di quanti si adoperano quotidianamente per dare una migliore qualità della vita ai bambini e alle loro famiglie”, conclude la nota.