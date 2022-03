Bce: Visco, ‘buone ragioni per credere in ritorno inflazione al 2%’**

Roma, 17 mar. – (Adnkronos) – “Credo fermamente che la politica monetaria nell’area dell’euro non sia stata dietro la curva”. Lo sottolinea il governatore di Bankitalia, nel suo discorso alla conferenza annuale “The Ecb and Its watchers”, in corso a Francoforte, aggiungendo che “il riancoraggio delle aspettative sull’inflazione testimonia anche il successo della nuova strategia di politica monetaria portata a termine a luglio dell’anno scorso”.

Per Visco poi “ci sono certamente buone ragioni per ritenere che, date le prospettive salariali e lo stato delle aspettative, l’inflazione complessiva convergerà progressivamente al 2 per cento man mano che le gravi perturbazioni generate dalla drammatica evoluzione della guerra Russia-Ucraina svaniranno”.