Ucraina: Soverini, ‘seguo indicazioni Di Maio e non andrò’

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “Personalmente ero in attesa di un piano chiaro sulla spedizione umanitaria a cui avevo dato una prima disponibilità e il cui obiettivo mi sembrava importante per soccorrere dei piccoli orfani, non ho però mai dato alcuna conferma e dopo le indicazioni (e motivazioni) del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che sconsiglia i parlamentari –tutti- di entrare in zona di guerra, ribadisco a scanso di equivoci che non parteciperò alla missione”. Lo afferma il deputato del Pd Serse Soverini, dopo le affermazioni del segretario della comunità Papa Giovanni XXIII, Giuseppe Cofano, a proposito della missione in Ucraina.