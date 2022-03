Roma, 16 mar. (Adnkronos) – Si è tenuta questa mattina a Palazzo Chigi una riunione sui profughi ucraini in arrivo in Italia. A presiedere l’incontro – a cui hanno preso parte i ministri Luciana Lamorgese, Daniele Franco, Andrea Orlando e il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio- il sottosegretario Roberto Garofoli. Sul tavolo un nuovo decreto sull’accoglienza e l’integrazione per chi arriva in Italia in fuga dalla guerra.