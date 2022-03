Ucraina: Majorino (Pd), ‘da stasera in Polonia per verifica condizioni profughi’

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “Questa sera mi recherò in Polonia, dove resterò per alcuni giorni a Cracovia per incontrare ong impegnate nel lavoro di accoglienza e al confine con l’Ucraina tra le località di Medyka e Przemysl per verificare la situazione delle tantissime persone che in queste drammatiche giornate stanno provando a raggiungere l’Unione Europea”. Così Pierfrancesco Majorino, parlamentare europeo del Partito Democratico.

“La tragedia della guerra ci pone davanti anche al dramma di milioni di persone costrette a lasciare le proprie case. L’Europa deve mostrare loro la massima solidarietà, come rispetto a chiunque in una situazione drammatica. Sono convinto che si debba fare di tutto per costruire una politica europea di gestione dell’accoglienza e che questa debba essere strutturata senza nessuna distinzione e discriminazione”, conclude Majorino.