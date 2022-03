Ucraina: governo verso nomina commissario straordinario accoglienza profughi

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “Il governo è orientato a nominare un commissario straordinario per la gestione dell’accoglienza”. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi al termine della riunione di questa mattina sulle nuove misure per l’accoglienza e l’assistenza dei cittadini in arrivo dall’Ucraina che l’esecutivo intende varare.

Alla riunione, coordinata dal sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli e a cui ha preso parte anche il capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio, erano presenti i ministri dell’Interno Luciana Larmogese, dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco, del Lavoro Andrea Orlando.