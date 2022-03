Ucraina: Fedorov, ‘con nuova legge su asset virtuali criptovalute fuori da ombra’

Milano 16 mar. (Adnkronos) – “Oggi il presidente ha firmato la legge ‘Sugli asset virtuali’. Stiamo lanciando un mercato legale per gli virtuali in Ucraina e portando il settore delle criptovalute fuori dall’ombra”. Lo annuncia su Telegram il ministro ucraino della Trasformazione digitale Mykhailo Fedorov.

“Con l’inizio della guerra – sottolinea – le criptovalute sono diventate un potente strumento per attirare ulteriori finanziamenti a sostegno delle forze armate ucraine. In più di tre settimane di guerra, il Crypto Fund of Ukraine ha raccolto oltre 54 milioni di dollari in criptovalute”.

Con la nuova legge – spiega Fedorov – “le criptovalute straniere e ucraine funzioneranno legalmente; le banche avranno dei conti correnti in crypto; gli ucraini avranno la possibilità di proteggere i propri investimenti in valuta virtuale e lo stato garantirà la protezione giuridica dei diritti sugli asset virtuali”.