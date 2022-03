Ucraina: delegazione Pd incontra ambasciatore moldavo

Roma, 16 mar (Adnkronos) – La complessa situazione in cui si trova la Moldavia in conseguenza dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia è stata oggetto di un incontro che si è svolto oggi presso il Gruppo democratico della Camera fra una delegazione del Partito democratico e l’ambasciata Moldava. Lo rende noto il Pd della Camera.

Hanno partecipato l’ambasciatore moldavo in Italia Anatolie Urecheanu, il primo consigliere Vladimir Sacagiu, le deputate Alessia Morani e Lia Quartapelle, il vice capogruppo Piero De Luca. Ha preso parte all’incontro anche Roberto Galanti, console onorario della Repubblica Moldava per Marche-Abruzzo.

E’ stato affrontato il tema dei profughi provenienti dall’Ucraina: ben 300mila arrivati nel Paese dall’inizio dell’invasione di cui 120mila rimasti nel territorio moldavo. Cifra che corrisponde al 4 per cento della popolazione complessiva. Si è discusso inoltre della richiesta moldava di adesione all’Ue in considerazione delle affinità culturali e sociali della Moldavia con l’Unione. Infine c’è stato l’impegno dei parlamentari democratici a seguire e approfondire il tema dell’accordo sulla previdenza sociale.