Ucraina: Arestovych, ‘situazione sotto controllo Kiev, Mosca non ha più riserve’

Roma, 16 mar. – (Adnkronos) – In Ucraina “i vertici militari e politici mantengono la situazione sotto controllo: anzi, ieri in alcune zone le nostre forze armate hanno effettuato la controffensiva tattica con almeno 7 attacchi aerei e d’artiglieria. La nostra aeronautica ha abbattuto almeno 3 aerei , 1 elicottero, mentre i russi hanno colpito una infrastruttura civile con razzi tipo Iskander”. Lo segnala in un messaggio video il consigliere presidenziale ucraino Oleksiy Arestovych, sottolineando come orami “due terzi delle bombe russe colpiscono infrastrutture civili”. Quanto all’evoluzione del conflitto, per il rappresentante di Kiev “nelle ultime 24 ore le zone più calde sono rimaste le stesse e il nemico non ha speranze di cambiare la situazione” sul campo. “La Federazione russa ha già consumato le sue risorse e i tentativi di spostare sul territorio ucraino i mercenari siriani e i resti delle proprie divisione dall’Estremo Oriente per ora non sono riusciti” osserva Arestovych per il quale Mosca “ieri ha registrato perdite nell’area di Isyum e Mykolaiv” ormai “non ha più riserve”.