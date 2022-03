Parigi, 16 mar. – (Adnkronos) – “Per come stanno le cose, nulla ostacola la partecipazione di Novak Djokovic agli Open di Francia”. Così la direttrice del Roland Garros Amelie Mauresmo in conferenza stampa dove ha presentato dettaglio i piani del major sulla terra battuta che inizierà il 22 maggio e dove il 34enne serbo è campione in carica.