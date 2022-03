Parcheggio-fermata selvaggi di autoarticolati, il Comune di Sant’Agata de’ Goti passa alle contromisure. Il fenomeno è noto: parliamo della carovana di mezzi di grossa stazza che, in orari di ingresso scolastici, stazionano nei paraggi del deposito Mustilli e del distributore di benzina Icolari in attesa di sversare terreni di risulta – frutto degli scavi che Rfi sta effettuando per la realizzazione del tracciato dell’Alta Velocità Napoli-Bari – in una ex cava sita nel territorio di Sant’Agata de’ Goti.

