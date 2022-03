Prezzo benzina e diesel, oggi calo in Italia

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – Continua la discesa del prezzo di benzina e gasolio in Italia oggi, sulla scia delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati che sono tornate ai livelli del primo marzo. Il brent è intorno ai 102 dollari. Secondo le news legate alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di nuovo di 5 centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio, dopo l’analoga mossa di ieri. Stesso movimento per Q8. IP taglia i prezzi di 10 centesimi al litro sia sulla verde che sul diesel.

Il sistema di rilevazione dell’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico è ancora in manutenzione. Sulla base delle variazioni odierne dei prezzi consigliati, le medie nazionali dovrebbero assestarsi oggi sui seguenti valori: benzina self service a 2,105 euro/litro, diesel a 2,108 euro/litro. Benzina servito a 2,208 euro/litro, diesel a 2,219 euro/litro. Gpl servito a 0,880 euro/litro, metano servito a 2,255 euro/kg, Gnl 2,116 euro/kg.