Roma, 16 mar (Adnkronos) – “Fu un attacco alla democrazia e iniziò con l’uccisione della scorta di Aldo Moro in Via Fani a Roma. 44 anni dopo un pensiero alle famiglie e a quegli anni terribili, per non dimenticare: Raffaele Iozzino, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi”. Lo ha scritto su Twitter Debora Serracchiani, capogruppo del Partito democratico alla Camera dei deputati.