Roma, 16 mar. (Adnkronos) – La cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi con i capidelegazione delle forze di maggioranza si terrà domani, prima del Consiglio dei ministri. Nella riunione – se i due provvedimenti saranno pronti – si dovrebbe discutere sia del dl con la roadmap per definire le ultime tappe per lasciarsi alle spalle la pandemia sia le misure che il governo intende mettere in campo contro i rincari di bollette e benzina.