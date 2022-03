La ripartenza delle prime gare podistiche, dopo le ultime restrizioni dovute all’emergenza Covid, pone sotto i riflettori le ottime prestazioni delle categorie femminili delle società beneventane. In tutte le ultime gare, a carattere nazionale ed internazionale, si son fatte valere alcune runners della nostra provincia, tingendo di rosa alcuni podi o raggiungendo posizionamenti di tutto rispetto in eventi gareggiati da migliaia di podisti. Un importante stimolo per la crescita del podismo femminile nel Sannio. Nella prestigiosa Napoli City Half Marathon 2022 abbiamo registrato le considerevoli prestazioni di Anna Ucci degli Amatori Podismo Benevento, classificata 30° nella categoria SF45, e Vera Ceniccola della A.S.D. Telesia Running Team nella categoria 43° nella categoria SF.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia