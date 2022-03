Energia: Ferrazzi (Pd), ‘è questione di sicurezza, serve gestione comunitaria’

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “La questione energetica nel suo complesso va affrontata a livello europeo, perché i vari Paesi membri possano essere autonomi da truffe, speculazioni e anche da pazzi autocrati che da un giorno all’altro decidono di fare la guerra ad un altro Paese. La politica energetica ha a che fare con la sicurezza del nostro Paese, oltre che con la vita quotidiana di famiglia ed imprese”. Così il capogruppo del Pd in commissione Ambiente alla Camera, Andrea Ferrazzi, a Radio Immagina.

In particolare, a proposito dei rincari sul costo dell’energia, “è giusto denunciare le speculazioni, ma ora bisogna agire, soprattutto a livello europeo. E’ evidente che il contrasto a quelle che spesso sono vere e proprie truffe deve essere coordinato a livello comunitario. Mettere un tetto al costo del mercato del gas è un’operazione che va fatta – conclude Ferrazzi – ma non può farla un Paese da solo, perché finirebbe per mettersi in difficoltà con le proprie mani”.