Covid: 8.183 nuovi casi in Lombardia e 11 morti, tasso positività a 11,2%

Milano 16 mar. (Adnkronos) – Sono 8.183 i nuovi casi di Covid in Lombardia, a fronte di 72.948 tamponi effettuati. Il tasso di positività sale così all’11,2%. Nelle ultime 24 ore sono morte 11 persone, per un totale di 38.977 decessi nella regione da inizio pandemia

Cala il numero di ricoverati: in terapia intensiva ci sono 71 pazienti, 2 meno di ieri; nei reparti Covid ordinari 809, 20 meno di 24 ore fa.