Calcio: proprietario dei Chicago Cubs della Mlb interessato al Chelsea

Londra, 16 mar. – (Adnkronos) – Dopo la fine dell’era Abramovich continuano le trattative per l’acquisizione del Chelsea da parte di nuovi proprietari. Diversi i protagonisti interessati a rilevare i Blues attraverso “super consorzi”, come sono stati chiamati in Inghilterra. Uno di questi è guidato da Nick Candy, imprenditore immobiliare che da giorni è uscito allo scoperto e che – come riportato da Sky Sports – avrebbe sentito il gruppo formato dagli imprenditori Todd Boehly, Jonathan Goldstein e Hansjorg Wyss, oltre ad aver cercato un accordo con l’ex presidente del Liverpool e della British Airways, Sir Martin Broughton. Ma nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Sky News, si sarebbe fatta avanti anche un’altra mega cordata guidata dalla famiglia Ricketts, proprietaria della squadra di baseball dei Chicago Cubs, con Ken Griffin, magnate miliardario degli hedge fund.

Secondo le informazioni di Sky News, la cordata composta dalla famiglia Ricketts e Ken Griffin – coadiuvati probabilmente da altri co-investitori – presenterà un’offerta formale per l’acquisizione del Chelsea entro la giornata di venerdì 18 marzo. A confermare tutto è stato un portavoce del consorzio: “La famiglia Ricketts, proprietaria dei Chicago Cubs – le parole riportate da Sky News -, può confermare che guiderà un gruppo di investimento in grado di fare un’offerta formale per il Chelsea Football Club entro questo venerdì. In qualità di operatori di lunga data di un’iconica squadra sportiva professionistica, la famiglia Ricketts e i loro partner comprendono l’importanza di investire per il successo in campo, rispettando le tradizioni del club, dei tifosi e della comunità. Non vediamo l’ora di condividere ulteriori dettagli dei nostri piani a tempo debito”.