Calcio: Mourinho, ‘Mkhitaryan per noi è un giocatore molto importante’

Roma, 16 mar. – (Adnkronos) – “Mkhitaryan è importante per noi. Non voglio dire che la sua assenza ad Udine è stata la ragione per la quale non abbiamo vinto la partita, ma per noi è molto importante”. Lo dice l’allenatore della Roma José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro il Vitesse, commentando l’assenza del giocatore armeno contro l’Udinese e quanto possa aver influito nella prestazione sotto tono dei giallorossi. “Tutti conoscono la nostra rosa, tutti con noi sono critici feroci. Siete capaci anche di essere critici con un ragazzino arrivato qui a 8-9 anni e che gioca per la prima volta in Serie A”, aggiunge il tecnico portoghese.