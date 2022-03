L’Università del Sannio ha inaugurato ieri mattina la nuova sede universitaria di Via dei Mulini. Il Cubo, chiamato così per la forma dell’edificio, ospita il Dipartimento di Scienze e Tecnologie. “La struttura – ha spiegato il rettore Gerardo Canfora – rientra in un ampio piano di riqualificazione urbanistica dell’intera area che prevede a breve la realizzazione di una palestra, la ristrutturazione del Palazzo ex Poste e diverse aree verdi”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia