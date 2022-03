Ucraina: riunione straordinaria G7 parlamentare, c’è anche ucraino Stefanchuk

Roma, 15 mar (Adnkronos) – Si terrà domani, mercoledì 16 marzo, dalle 15 una riunione straordinaria dei presidenti delle Camere basse dei Paesi del G7 sugli sviluppi del conflitto in Ucraina. Lo rende noto la Camera dei deputati

L’incontro in videoconferenza è stato convocato dalla presidente del Bundestag Bärbel Bas, in qualità di presidente di turno del G7 parlamentare, su proposta del presidente della Camera dei deputati Roberto Fico. Alla prima parte della riunione parteciperà anche il presidente del Parlamento ucraino Ruslan Stefanchuk. Al termine sarà adottata una dichiarazione comune.