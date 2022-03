Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Ho incontrato l’ambasciatore Yaroslav Melnyk all’ambasciata Ucraina per testimoniare la vicinanza del Pd al popolo ucraino sotto le bombe e per discutere di come sostenere le richieste di ritiro immediato del presidente Zelensky e di come accogliere i rifugiati ucraini”. Lo scrive su twitter Lia Quartapelle, della segreteria Pd, responsabile Europa, affari internazionali e cooperazione allo sviluppo.