Ucraina: deputata Melitopol denuncia rapimento marito

Roma, 15 mar. – (Adnkronos) – Nuovo sequestro a Melitopol dopo il rapimento – da parte dei russi del sindaco della cittadina Ivan Fedorov. Lo denuncia la deputata del consiglio regionale Irina Slavova, che spiega come alle 6 del mattino un commando abbia preso suo marito Sergey Slavov. “È chiaro che sono venuti per me. Tuttavia, sono riuscita a nascondermi in un posto sicuro – scrive sui social – Mio marito non è coinvolto nelle mie attività, ma lo hanno preso lo stesso e non so dove sia o cosa gli sia successo”.

Quindi la deputata punta l’indice contro chi “guida tutti” questi sequestri, spiegando che “l’intera città conosce i nomi di queste persone”. Nella città occupata, i russi hanno insediato Galina Danilchenko come primo cittadino dopo il rapimento di Fedorov: la donna ha invitato i cittadini a non ostacolare gli invasori e per questo Kiev ha avviato nei suoi confronti una inchiesta per tradimento.