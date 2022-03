Ucraina: Cuppi (Pd), ‘Circoli dem luoghi di relazione e aiuto’

Roma, 15 mar (Adnkronos) – “Il Pd si è organizzato per offrire non solo beni di prima necessità al popolo ucraino ma sta facendo in modo di coinvolgere anche i circoli democratici. Quando i profughi ucraini arrivano in Italia c’è infatti bisogno di una rete di sostegno e aiuto. Chi arriva non vuole essere abbandonato e ha la necessità di uscire dall’isolamento. Servono luoghi di relazione e i circoli dem faranno la loro parte”. Lo ha detto a radio Immagina Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto e presidente del Pd, parlando del Progetto di accoglienza per il popolo ucraino lanciato dal Partito democratico.