Ucraina: 10 pullman con 450 profughi in arrivo stanotte nel Milanese **

Milano 15 mar. (Adnkronos) – Dieci pullman, con 450 profughi ucraini a bordo, arriveranno stanotte a Bresso, alle porte di Milano.

Si tratta di persone in fuga dalle regioni di Chernizy e di Ivano-Frankivs’k (in particolare dalle città di Kolomya e Storozynec) nell’ovest del Paese, vicino al confine con la Romania.

Da lì sono partiti i dieci pullman che stanno portando in Italia il gruppo di profughi. La missione è organizzata dall’associazione europea Italia-Ucraina Maidan. Tre bus sono stati messi a disposizione dal gruppo Colombini di San Marino, gli altri sette da filantropi milanesi, che vogliono restare anonimi.

“La quasi totalità delle 450 persone in arrivo – fa sapere all’Adnkronos Fabio Prevedello, il presidente onorario dell’associazione europea Italia-Ucraina Maidan – sa già dove andare: si appoggeranno o dai parenti che già vivono in Italia o in strutture come un’abbazia vicino Chivasso, nel Torinese. Si sparpaglieranno quindi tra Piemonte e Lombardia”.