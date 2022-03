Riforme: proposta Fdi su presidenzialismo stoppata in commissione**

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – Stoppata in commissione Affari Costituzionali alla Camera la riforma sul presidenzialismo proposta da Fdi. Sono stati approvati tutti gli emendamenti soppressivi di ogni articolo. A votare contro la riforma Pd, M5S, Leu. A favore il centrodestra. Italia Viva si è invece astenuta. “Noi ci siamo astenuti perché non siamo contrari al presidenzialismo” ma la proposta di Fdi, spiega Marco Di Maio all’Adnkronos, “per noi non va bene. Abbiamo presentato vari emendamenti per rendere discutibile il testo, anche per stare alla discussione. Ma non è stato possibile farlo”.