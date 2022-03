In disuso, il Piano nazionale di ripresa e resilienza è l’occasione per rivitalizzare l’impianto di depurazione nell’area Pip di Contrada Olivola. Ieri la Giunta comunale ha delegato l’Asia alla presentazione di un progetto innovativo che punta al ripristino funzionale del sito di Olivola. Con i fondi del Recovery, diventerebbe un impianto innovativo di trattamento e riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (cosiddetti Pad), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili.

