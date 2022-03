Moro: domani delegazione Pd a via Fani

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – A 44 anni dal rapimento di Aldo Moro e dall’uccisione degli agenti della scorta, domani mattina alle 9,40 una delegazione del Partito Democratico si recherà in Via Fani per deporre una corona di fiori.

La delegazione sarà composta dal vice segretario, Peppe Provenzano, dal coordinatore della segreteria, Marco Meloni, dalla capogruppo al Senato, Simona Malpezzi, dal vice presidente del gruppo alla Camera, Roberto Morassut e dalla componente della presidenza, Flavia Piccoli Nardelli.