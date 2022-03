Lega: sul web intervista fake a Salvini ‘arricchito’ con bitcoin, legali in campo

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – Fake news sugli investimenti di Matteo Salvini in rete. Da qualche giorno sui social è comparso un ‘articolo’ che tira in ballo il leader della Lega con il fine di invitare a investire su presunti fondi in bitcoin, la moneta virtuale creata nel 2009 da Satoshi Nakamoto. Si tratta di un pezzo che racconta di un fuori onda, mai esistito, del leader della Lega, ospite in tv di Fabio Fazio, che racconterebbe di straordinari guadagni: “Sto parlando di decine di migliaia di euro al giorno. Al momento, è il sistema che riesce a far guadagnare di più in assoluto. E non durerà per molto tempo ancora, in quanto sempre più persone lo stanno scoprendo. Oppure, potrebbe essere bloccato per sempre dalle banche”, è il virgolettato – chiaramente falso – attributo al leader della Lega, prima di proporre al lettore di fare lui stesso degli investimenti, con tanto di percorso guidato.

Una vera e propria truffa, ospitata sulla pagina di immeritorious.info, rilanciata anche su profili Facebook, probabilmente hackerati. Sulla vicenda lo staff del leader della Lega ha fatto sapere di aver messo al lavoro i propri legali, per tutelare l’immagine del segretario della Lega, del tutto estraneo alla vicenda, in cui nome è stato tirato in ballo per trarre in inganno possibili investitori. Tra in commenti in rete tanti capiscono il tentativo di truffa, avvisando nei post che si tratta una notizia fake. “Ma possibile che la gente di FB si beve qualsiasi cosa??? Ma ve pare che un politici ve fa vede’ in tv i suoi investimenti”, scrive un lettore. Non mancano poi complottisti e chi torna a soffiare sul vento dell’antipolitica (“ecco i politici come si arricchiscono”).