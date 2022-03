La crisi c’è, si avverte ed ora comincia anche a mietere ulteriori ‘vittime’. Cittadini già alle prese con gli aumenti dell’ultimo periodo che hanno messo a dura prova la stabilità economica di singoli e famiglie. In questo vortice, come prevedibile, rientrano anche le aziende e, nonostante i moniti lanciati nei giorni scorsi, non essendoci stato alcun provvedimento volto a lenire questo stato di cose, la situazione è del tutto precipitata come evidenzia in una nota la Fai Cisl IrpiniaSannio attraverso il coordinatore territoriale Alfonso Iannace.

