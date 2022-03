Energia: Calenda, ‘governo non sta agendo con prontezza, nomini Commissario straordinario’

Roma, 15 mar (Adnkronos) – “La situazione dei prezzi delle materie prime è diventata insostenibile e investe tutte le filiere produttive e i consumatori. Sarebbe utile nominare un Commissario straordinario con funzione di coordinamento dei ministeri e rapporto con le associazioni di rappresentanza”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda.

“Esattamente come nel caso della pandemia la crisi della materie prime va trattata come un’emergenza nazionale alla quale dare risposte pronte e coordinate com tutti gli attori. L’opinione di @Azione_it è che il governo non stia agendo con la necessaria forza e prontezza”, spiega ancora il leader di Azione.