Decalogo Altroconsumo, 10 modi per proteggere portafoglio da rincari

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – Lo spirito con cui andiamo al supermercato o al distributore di benzina e attendiamo l’arrivo della bolletta di gas e luce è certamente cambiato in queste ultime settimane. Oltre ai numerosi aumenti di prezzo iniziati già da qualche tempo, il conflitto russo-ucraino ha contribuito a dar vita ad un ulteriore rialzo dei prezzi di prodotti e servizi di prima necessità come carburante e utenze. Anche gli articoli alimentari non sono stati risparmiati a causa in primis dell’aumento dei costi di produzione e in seguito dall’imperversare della guerra in atto. In un momento così incerto e caotico risparmiare però è possibile: ecco i 10 consigli di Altroconsumo da mettere in pratica nel quotidiano per far fronte alle spese di tutti i giorni difendendo il portafoglio dai rincari.

1. Quando fai la spesa, risparmia con i prodotti non di marca (senza rinunciare alla qualità): la qualità non è solo nei prodotti di marca, spesso più costosi. Recentemente Altroconsumo ha analizzato i risultati dei suoi ultimi test per vedere come sono andati i vari tipi di prodotti (di marca, private label e a marchio del discount). Sono stati considerati i 299 prodotti venduti nella grande distribuzione che, tra luglio 2019 e luglio 2021, hanno ottenuto i risultati migliori (si va dalla pasta al tonno, dai detersivi alle creme, fino al cibo per cani). I prodotti che si aggiudicano il titolo di Miglior Acquisto – cioè i prodotti che uniscono un buon prezzo a una qualità almeno buona – nel 45% dei casi erano prodotti con il marchio del discount. Anche i prodotti private label, cioè con il marchio commerciale della catena, ottengono buoni risultati nei nostri test e solitamente costano meno.

2. Preferisci il discount o scegli bene la catena e il punto vendita meno caro: l’ultima indagine sui supermercati conferma che è il discount il re del risparmio: le prime otto posizioni della classifica con la spesa più economica in assoluto sono occupate da questo tipo di catene, che – nel tempo – hanno visto anche una modernizzazione dell’offerta: maggiore scelta e punti vendita più curati. Considerando che la spesa media delle famiglie al supermercato è stata di circa 6.800 euro nel 2020, abbiamo calcolato che in media le famiglie italiane potrebbero risparmiare fino a un massimo di 1.700 euro all’anno sulla spesa passando ai prodotti più economici del discount.

Anche se si preferisce la spesa di marca al supermercato è possibile risparmiare notevolmente scegliendo la catena giusta e il punto vendita più economico della propria città. A dimostrarlo è sempre l’indagine Altroconsumo sui supermercati. Quanto alle catene – passando alle insegne più convenienti individuate – è stato calcolato un risparmio che può arrivare a 1.400 euro circa all’anno per una famiglia di 4 persone. Quanto al punto vendita nella propria città (70 visitate nell’indagine), il risparmio sulla spesa annua può arrivare fino al 20% scegliendo il punto vendita più economico invece di quello più caro.

Risparmi così elevati sono possibili però soprattutto nelle città del Nord-Est, mentre il dato cala drasticamente nelle città dove c’è meno concorrenza tra punti vendita, tutte al Centro Sud Potenza, Pesaro, Pistoia, Sassari, Reggio Calabria, Foggia, sono le città in cui abbiamo rilevato un risparmio annuo di circa il 2%: anche cambiando supermercato i prezzi restano sempre allo stesso livello e comunque piuttosto cari.

3. Impara a leggere la bolletta e a tenere sott’occhio i costi: la bolletta non va solo pagata, va anche letta. Quanto consumiamo? Che prezzi ci applicano? Le informazioni, generalmente, sono nella seconda pagina delle bollette. Le forniture di luce e gas sono servizi essenziali, ma ormai molto costosi: è necessario tenerli sotto controllo. Se si vuole risparmiare bisogna prendere l’abitudine di verificare i prezzi almeno una volta all’anno: le informazioni che recuperiamo sulla bolletta, possono essere usate ad esempio per fare un calcolo esatto dei propri consumi e scoprire attraverso il comparatore di tariffe luce e gas di Altroconsumo se ci sono offerte più vantaggiose in base al tipo di consumo.

4. Impara a cambiare provider di energia quando non è più conveniente: come in altri servizi (ad esempio quello delle polizze RC auto) Altroconsumo è in grado di fare preventivi, così anche per luce e gas. Bisogna imparare a valutare le offerte e, nel caso, cambiarle. Spesso cambiare fornitore non è un processo agevole e molti rinunciano. È vero, ma mai come ora ne vale la pena, viste le spese in arrivo.

Fondamentale essere decisi sul fatto che dobbiamo essere noi a scegliere: se si riceve una chiamata ad esempio al telefono per cambiare provider, mai farlo d’impulso fidandosi di quello che viene proposto semplicemente a voce. E’ importante farsi sempre inviare le condizioni contrattuali, e imparare a usare i documenti allegati, come la scheda sintetica, per valutare la stima della spesa annua prevista da una determinata offerta. Con queste informazioni si potrà poi fare un confronto con altre offerte e capire se quella che proposta è davvero conveniente.