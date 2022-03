Ciclismo: Vuelta, nessuna squadra italiana al via

Madrid, 15 mar. – (Adnkronos) – Nessun team italiano parteciperà alla 77/a Vuelta di Spagna, in programma da venerdì 19 agosto a domenica 11 settembre, con partenza da Utrecht, in Olanda e arrivo a Madrid.

Le 18 squadre che fanno parte dell’Uci World Tour partecipano automaticamente alla gara. Si tratta di: Ag2R Citroen Team (Francia), Astana Qazaqstan (Kazakistan), Bahrain Victorius (Bahrain), Bora-Hansgrohe (Germania), Cofidis (Francia), Ef Education-Easypost (Usa), Groupama-FDJ (Francia), Ineos Granadiers (Gbr), Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux (Belgio), Israel Premier Tech (Israele), Jumbo Visma (Olanda), Lotto Soudal (Belgio), Movistar (Spagna), Quick-Step Alpha Vinyl Team (Belgio), Team BikeExchange-Jayco (Australia), Squadra Dsm (Olanda), Trek (Usa), UAE Emirates (Emirati Arabi Uniti).

Anche l’Alpecin-Fenix (Belgio) e Arkéa-Samsic (Francia), leader della classifica Uci ProTeams 2021 saranno al via. Il Direttivo dell’Uci ha autorizzato la partecipazione di 184 corridori alla corsa spagnola. Pertanto, oltre alle 20 squadre già ammesse, l’organizzazione della Vuelta ha concesso una ‘wild-card’ a tre squadre spagnole: Euskaltel-Euskadi, Kern Pharma Team e Burgos-Bh.