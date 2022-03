Camera: Fico, ‘tutela consumatori fondamentale per sistema economico’

Roma, 15 mar (Adnkronos) – “Una tutela sempre più effettiva dei diritti dei consumatori è una condizione fondamentale per garantire il funzionamento equo del sistema economico e giuridico. Essi sono infatti un potente presidio contro le condotte scorrette e gli abusi degli operatori del mercato e, in generale, contro le ingiustizie e le asimmetrie che possono svilupparsi nel sistema economico e sociale”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico al convegno per la giornata mondiale dei consumatori.

“I diritti dei consumatori per loro natura, non hanno difatti soltanto carattere individuale ma anche e soprattutto collettivo”, ha spiegato il presidente della Camera sottolineando il fatto che “dando dignità di diritti soggettivi a quelli che un tempo erano considerati meri interessi collettivi o diffusi, si tutela dunque non soltanto la persona come individuo, ma come anche come membro delle formazioni sociali nelle quali si svolge la sua personalità. E quindi della comunità di riferimento”.

Fico ha espresso anche “l’auspicio che ciascuna istituzione contribuisca al rafforzamento, nelle varie direzioni che ho richiamato, dei diritti dei consumatori. Per parte sua la Camera, ha istituito nello scorso novembre, come sapete, la Commissione di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, presieduta dal collega Baldelli”.