Calcio: Lo Celso, ‘rispettiamo la Juve ma il Villarreal vuole andare in Champions’

Valencia, 15 mar. – (Adnkronos) – “Hanno grandi giocatori, una grande rosa, una delle migliori d’Europa. Dobbiamo rispettarli a prescindere da chi ci sarà, dovremo stare attenti”. Così il centrocampista del Villarreal Giovanni Lo Celso alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus. “Quel che è successo nella prima gara ci deve servire, ma quella è una gara e domani sarà un’altra -aggiunge l’argentino-. Vogliamo passare, lo vogliamo tutti. Abbiamo dimostrato di meritare rispetto in Europa. Mister Emery ha ottenuto grandi risultati in Europa, domani scenderemo in campo volendo essere protagonisti come nell’ultimo periodo”.