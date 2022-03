Calcio: Kane difende Conte, ‘ci vuole tempo per costruire, la squadra è con lui’

Londra, 15 mar. – (Adnkronos) – “Mi sento come se ci fosse un processo di trasformazione in corso. Veniamo da due-tre anni in cui lottavamo per i trofei e poi abbiamo mollato nell’ultimo paio di stagioni. Antonio sta costruendo la cultura che ci vuole per riportarci dove dobbiamo stare”. Harry Kane, stella del Tottenham, difende l’operato di Antonio Conte. Il tecnico salentino dal suo arrivo a Londra ha già perso 9 partite su 25, uscendo da Conference League, FA Cup e Carabao Cup. Il quarto posto resta alla portata, sebbene i punti di distacco dall’Arsenal siano sei e i gunners abbiano una partita in meno. “C’è una linea sottile tra l’arrivare tra i primi 4 o chiudere sesti, settimi o ottavi. Ogni squadra è sempre più forte e non ci sono partite facili -aggiunge l’attaccante inglese a Sky Sports-. Il mister sta lavorando più duro che può e i giocatori stanno lavorando. Le cose non si possono aggiustare da un giorno all’altro, serve tempo e pazienza. Ovviamente ha detto che deve parlare col club e il presidente e vedere che direzione dobbiamo prendere come club. Dal mio punto di vista, così come quello dei giocatori, non possiamo che parlare bene di lui. Sento che con lui possiamo migliorare e la squadra sta dalla sua parte”.