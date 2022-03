Calcio: Juventus, Dybala e Chiellini in gruppo alla vigilia del match con il Villarreal

Torino, 15 mar. – (Adnkronos) – Buone notizie per la Juventus e per Massimiliano Allegri in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal, partita in programma mercoledì 16 marzo alle 21. Nell’allenamento del martedì hanno infatti lavorato con il gruppo per tutta la seduta sia Paulo Dybala che Giorgio Chiellini, assenti nelle ultime gare per infortunio. L’argentino ha giocato l’ultima partita contro il Torino il 18 febbraio, quasi un mese fa, mentre Chiellini manca dalla vittoria per 2-0 contro il Verona del 6 febbraio.

Non ha lavorato con i compagni invece Alex Sandro, che ha svolto una seduta in palestra. Il difensore brasiliano ha giocato poco più di 15 minuti contro la Sampdoria, subentrando a Rabiot, ma la sua convocazione, comunque più che possibile, resta da valutare. Un assente certo sarà Leonardo Bonucci. Il difensore centrale si è fermato a causa di un’elongazione del soleo sinistro, subita in occasione della sfida di campionato giocata al Castellani contro l’Empoli.