Calcio: Emery, ‘Juventus favorita ma noi vogliamo essere protagonisti’

Torino, 15 mar. – (Adnkronos) – “La Juventus fa parte delle squadre candidate per vincere la Champions League, per la loro storia e per quello che rappresentano, ma noi ci vogliamo provare”. Lo dice Unai Emery, allenatore del Villarreal, alla vigilia della sfida di ritorno degli ottavi di finale contro i bianconeri in programma mercoledì sera all’Allianz Stadium. “L’abbiamo preparata come una finale -spiega il tecnico basco-. Abbiamo dimostrato di saper reagire e andremo a Torino con la voglia e la consapevolezza di poterci ritagliare un ruolo da protagonisti. Senza il vantaggio dei gol in trasferta, c’è possibilità che le gare vadano più spesso ai supplementari. Loro sono favoriti, in casa e davanti ai loro tifosi ma noi vogliamo far nostra questa qualificazione”.

Emery ha le idee chiare su come affrontare la Juventus: “Dobbiamo essere capaci di rispondere con il collettivo e andare a bloccare le individualità avversarie. Chi segna per primo si mette in una buona posizione. Credo che sarà una partita diversa rispetto all’andata. Hanno Vlahovic e Morata, hanno gol e presenza nel gioco offensivo”. L’1-1 di tre settimane fa resta però un riferimento da valutare: “Allora abbiamo dimostrato di essere capaci di competere e di reagire, pareggiando. Abbiamo mostrato le nostre qualità, il ritorno non cambia la storia, però la Juve è favorita: la loro ultima sconfitta è arrivata in Supercoppa, questa Juve è costruita per vincere. Andiamo a Torino con l’intenzione di essere protagonisti”.

Spazio anche ai dubbi di formazione, con Alberto Moreno fuori dai giochi. Sul tema l’allenatore del Villarreal fa pretattica: “Alcuni li recuperiamo, non so se per giocare dall’inizio perché mancano ancora 24 ore alla partita. Aspettiamo alcuni elementi prima di decidere: Gerard Moreno è in gruppo, sta lavorando. Lui per noi è fondamentale, se dovessimo riuscire a inserirlo tra i titolari sarebbe importante. Indipendentemente dalle capacità di ciascuno, lui sa creare un tipo di gioco ma se non ci sarà proveremo a far male alla Juve con le nostre armi di scorta”.

Gerard Moreno è uno dei tre grandi dubbi del Villarreal insieme a Etienne Capoue e Raul Albiol. “Per noi è giocatore importante per esperienza e rendimento – dice Emery dell’ex difensore del Napoli- in partite così importanti. La sua presenza conta tanto, viene da una gara dove si è riposato per un problema muscolare, si è allenato bene. Aspettiamo domani ma è un plus poterlo utilizzare: avere un giocatore che sa già gestire queste partite, questi scenari, è quello che ti garantisce sicurezze”.