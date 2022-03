Arte: la ricamatrice di Diego Rivera acquistata dal Museo di Houston

New York, 15 mar. – (Adnkronos) – Il Museum of Fine Arts di Houston ha acquistato un dipinto recentemente riscoperto dell’artista messicano Diego Rivera (1888-1957) per 4 milioni di dollari a un’asta di arte latino-americana organizzatata Christie’s a New York. Il prezzo dell’opera è il terzo più alto mai raggiunto per un lavoro di Rivera, il cui record di 9,6 milioni di dollari è stato stabilito dal quadro “The Rivals” (1931) da Christie’s nel maggio 2018, quando è stata venduta la collezione di David e Peggy Rockefeller.

Il dipinto che il museo statunitense ha acquisito, “La Bordadora (The Embroiderer)”, del 1928, raffigura una scena domestica di due donne, una delle quali è seduta a un tavolo che lavora su un pannello da ricamo.

La ragione di questa quotazione sta anche nella storia del dipinto. “La Bordadora” è stato venduto dai discendenti di un uomo d’affari e professore di New Orleans con legami con gli ambienti artistici del Messico. Egli aveva acquistato il quadro tra il 1928 e il 1929, poco dopo la sua realizzazione. Prima dell’asta, non era mai stato esposto pubblicamente; l’unica testimonianza di esso era una fotografia in bianco e nero. Da Christie’s è stato aggiudicato per più di cinque volte la sua stima di 700.000 dollari.