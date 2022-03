Non aveva alcun diritto a stare in quella casa, e per questa ragione è scattata l’ordinanza di sgombero. E’ quanto accaduto ad Apice, dove già il 24 gennaio scorso la Polizia municipale accertava che due coniugi avevano occupato un alloggio pubblico di via Foscolo.

