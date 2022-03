Milano 13 mar. (Adnkronos) – “Noi dobbiamo resistere e combattere per vincere. E dobbiamo arrivare alla pace, alla pace meritata dagli ucraini, con le garanzie di sicurezza per il nostro Paese e per i nostri cittadini, e fissare tutto questo sulla carta”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nell’ultimo video pubblicato sul suo canale Telegram.