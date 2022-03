Ucraina: ufficio Zelensky, ‘progressi nei colloqui di pace tra Mosca e Kiev’

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – Vi sarebbero di progressi nei colloqui di pace tra Mosca e Kiev. Lo sottolinea Ihor Zhovkva, vice capo dell’ufficio del presidente ucraino Zelensky, dicendo di ritenere che la posizione di Mosca sia più costruttiva ora di quanto non lo fosse in precedenza. “Invece di darci un ultimatum o linee rosse o chiedere all’Ucraina di arrendersi, ora sembrano avviare negoziati costruttivi”, ha detto al canale della Bbc Radio 4.

Nel frattempo su Twitter, il negoziatore ucraino Mykhailo Podolyak ha affermato che il quarto round di colloqui si concentrerà sull’istituzione di un cessate il fuoco, sul ritiro delle truppe russe e sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Podolyak ha ribadito la posizione dell’Ucraina secondo cui i suoi negoziatori si rifiuteranno di iniziare a discutere la forma delle relazioni future con la Russia fino a quando Mosca non accetterà prima un immediato cessate il fuoco.