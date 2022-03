Ucraina: Letta, ‘da Putin metodi da ‘900 ma anche lui capirà centralità multilateralismo’

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Sono fortemente convinto che nel mondo interconnesso di oggi, la cooperazione internazionale sia uno strumento fondamentale. E in questi giorni drammatici questo è un elemento chiave. Noi dobbiamo prenderci l’impegno che nella prossima legislatura faremo fare salto di qualità alla legge sulla cooperazione internazionale perchè diventi uno strumento centrale in una politica estera di pace e sviluppo”. Così Enrico Letta chiudendo l’Agorà online promossa da Lia Quartapelle, ‘Solidale, unita, presente: l’Italia e la politica di cooperazione internazionale’.

“Cooperazione e multilateralismo che in questo momento sembra messo in discussione dalla guerra russa all’Ucraina ma che sono convinto uscirà da questa crisi più forte: si renderanno conto tutti, anche quelli che stanno seminando distruzione, che soltanto la cooperazione e il multilateralismo possono risolvere conflitti e relazioni anche complesse che la storia ci consegna”.

“Putin sta mettendo in campo soluzioni novecentesche per risolvere l’eredità che la storia ci consegna” ma tutto questo “lascerà il campo a modalità di cooperazione centrate sul multilateralismo”, sottolinea il segretario del Pd.