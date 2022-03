Ucraina, Doris (Banca Mediolanum): ‘Serve fiducia, i mercati prima o poi si riprendono’

Milano, 10 mar. (Adnkronos) – “In questo momento difficile siamo vicini a investitori e risparmiatori innanzitutto attraverso la comunicazione. Ritengo sia fondamentale ricevere informazioni su ciò che sta accadendo al mondo finanziario. Bisogna dire quali sono e quali possono essere le influenze sui risparmi. Il suggerimento che diamo è quello di guardare avanti perché situazioni del genere le abbiamo vissute nel passato e dobbiamo essere convinti che prima o poi si risolvono. Da un lato c’è in atto una tragedia umanitaria con gli effetti di questa guerra che purtroppo non saranno riparabili, mentre da un punto di vista finanziario ci sono conseguenze che probabilmente dureranno per un po’, ma prima o poi i mercati si riprendono. È importante mantenere la calma, se si ha liquidità e tempo a disposizione è consigliato continuare a investire perché può essere l’opportunità per comprare e aspettare la risalita”. Così Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, a margine dell’incontro “Uno sguardo al futuro” organizzato all’Università Bocconi di Milano.

“Guardare avanti è fondamentale – prosegue Doris – il futuro ci riserverà problemi ma anche tante cose positive. Se ci voltiamo indietro vediamo che abbiamo vissuto tante situazioni difficili come la pandemia, il problema dei debiti sovrani, la crisi finanziaria creata da Lehman. Nonostante questo si va avanti, il mondo può inciampare ma poi progredisce e migliora perché se qualcuno pensa a fare la guerra tanti altri pensano a come migliorare la vita, i prodotti e i servizi”.