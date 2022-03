Ucraina: Consiglio comunale Milano, ‘appello a città a stringerci a popolo aggredito’

Milano 14 mar. (Adnkronos) – “La guerra è tornata a sconvolgere l’Europa in un secolo in cui credevamo non fosse più possibile né pensabile. Assistiamo quotidianamente alle notizie che ci arrivano dal fronte ucraino. La forza di queste immagini è tale che ci ritroviamo sgomenti a rivivere un incubo che credevamo confinato ad altre epoche”, lo scrive in una nota il Consiglio comunale di Milano, lanciando “un appello a tutta la nostra città per stringerci insieme attorno al popolo democratico dell’Ucraina aggredito dall’invasione condotta da Vladimir Putin”.

L’appuntamento è per sabato 19 marzo, alle 18 all’Arco della Pace, illuminato con i colori della bandiera ucraina, in una grande manifestazione a cui parteciperanno il sindaco e le forze politiche e sociali di Milano.

Nell’area metropolitana del capoluogo lombardo – ricorda il Consiglio comunale – “risiedono oltre 20.000 cittadini ucraini. Possiamo e dobbiamo aspettarci una fortissimo flusso di persone chiamate naturalmente dalla consistenza della comunità. Ciò significa responsabilità e grande generosità da parte delle strutture pubbliche e dei cittadini milanesi”.

Per questo l’aula di Palazzo Marino promette di proseguire “nell’organizzazione dell’accoglienza e attraverso il fondo del Comune a cui è possibile donare somme di denaro per aiutare le persone che scappano dalla guerra”.

L’invito alla cittadinanza, oltre che a partecipare alla manifestazione di sabato e impegnarsi nell’assistenza ai profughi, è anche quello di “chiedere all’Unione europea di strutturare stabilmente il meccanismo di corresponsabilizzazione di tutti gli Stati membri nell’accoglienza” e che “venga immediatamente aperto un negoziato coinvolgendo i maggiori rappresentanti della comunità internazionale e dei Paesi coinvolti per arrestare i bombardamenti e superare stabilmente il conflitto armato”.