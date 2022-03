Ucraina: attivisti a confine polacco-bielorusso stanno bloccando camion diretti in Russia **

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – Decine di attivisti al confine polacco-bielorusso stanno bloccando i camion che trasportano merci europee che cercano di entrare in Bielorussia e poi in Russia. Lo comunica il canale di Kyiv Operative che mostra anche le immagini in cui si vedono i mezzi pesanti fermi per strada, e si sente la voce di una donna che mostra i camion: “Tutti i Tir con targhe russe e bielorusse che stanno trasportando merci in Russia attraverso la Bielorussia, li stiamo fermando. Si è creata una fila lunga chilometri”, spiega l’attivista.